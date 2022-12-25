Кулеба: передача Україні всієї необхідної зброї - питання часу

Україна отримає всю потрібну зброю від партнерів, оскільки це питання часу і ніяких табу тут немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.
"Моє враження таке. Якщо підсумувати всі закулісні розмови, не тільки у Вашингтоні, а й в інших країнах, то висновок такий: вся необхідна зброя буде, це лише питання часу", - зазначив міністр.
Кулеба також підкреслив, що існує низка психологічних, політичних та логістичних причин, чому партнери не можуть поставити Україні всю необхідну зброю одразу.
"Але з цими всіма причинами треба працювати, і ми працюватимемо. Це не тільки питання небажання. Постачання будь-якої зброї - це дуже складна технічна та логістична операція, ми займаємося разом з колегами з інших відомств усіма цими деталями", - наголосив глава МЗС.
За словами міністра, він вважає, що жодних табу у партнерів України щодо постачання зброї немає. І передача Patriot є найкращим доказом цього.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в середу, 21 грудня, США анонсували новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли системи ППО Patriot.
Також ми писали, що,за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна дуже скоро отримає танки Abrams та Leopard.
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