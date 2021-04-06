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Кулеба: партнеры Украины видят, что Россию надо приводить в чувство

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 15:19
Кулеба: партнеры Украины видят, что Россию надо приводить в чувство Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на упреки главы российского МИД Сергея Лаврова. Кулеба заявил, что международные партнеры видят, что именно Россию нужно приводить в чувство.

Об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

Накануне Лавров призвал Германию и Францию "привести Украину в чувство", заявив, что украинская сторона якобы нарушает минские договоренности на Донбассе.

"Последняя неделя показала: все партнеры Украины прекрасно видят, что в чувство надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно. Попытка РФ навязать Украине образ "агрессора" уже провалилась. Остались лишь громкие заявления для телезрителей в РФ", - ответил на это Кулеба.

Напомним, украинская делегация созвала срочное заседание ТКГ из-за нового обострения на Донбассе. Украина уже направила соответствующее предложение представителям ОБСЕ.

Добавим, Россия сегодня начала контрольную проверку боеготовности своей армии, в том числе в приграничных с Украиной регионах.

Кроме того, в Кремле пригрозили Украине, что вступление в НАТО осложнит ситуацию на Донбассе.

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Новости Украины Политика Российская Федерация Донбасс минские соглашения Дмитрий Кулеба Лавров
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