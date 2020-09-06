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Кулеба озвучил повестку дня саммита Украина-ЕС

Автор: Александр Белоус

Саммит не переносили, и он состоится 1 октября

Киев готовится к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября 2020 года. На повестке дня широкий круг вопросов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радіо Свобода".

"Моя коллега, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина очень энергично занимается подготовкой этого саммита и наполнением его таким мощным содержанием", - сказал он.

Кулеба отметил, что европейская интеграция Украины - это настолько масштабный процесс, что его нельзя сузить до чего-то одного.

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"Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии", - сообщил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль в ходе визита в Брюссель 23 июля заявил, что Украина надеется, что главной темой октябрьского саммита с Евросоюзом станет обновление Соглашения об ассоциации.

Напомним, ранее министр экономики Игорь Петрашко в интервью РБК-Украина заявил, что официальные переговоры о пересмотре Соглашения об ассоциации с Европейским союзом начнутся в январе 2021 года.

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