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Кулеба озвучил ключевые принципы "украинской" модели безопасности

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил ключевые принципы "украинской" модели безопасности. По его словам, для Украины важно закрепить нерушимость территориальной целостности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы изданию УП.

Глава МИД отметил, что переговорная группа и эксперты изучают опыты разных стран относительно гарантий безопасности. По его словам, для Украины необходим новый сценарий.

"Мы ищем свою оптимальную модель, и эта модель основана на двух ключевых принципах. Первый принцип нерушимости территориальной целостности Украины. Юридически это абсолютно не является предметом для переговоров. И второй принцип - это жесткие гарантии безопасности", - заявил Кулеба.

Как сообщало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел отметил, что есть два варианта окончания войны в Украине. Кулеба считает, что мирное соглашение является более реалистичным финалом.

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