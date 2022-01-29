Кулеба озвучил дипломатическую стратегию для противодействия агрессии РФ

"Мы еще в ноябре инициировали разработку комплексного пакета сдерживания России, в который вошли три уровня: активная дипломатия, жесткие экономические санкции против РФ, углубленное оборонное сотрудничество с нашим государством. Сейчас в эту триаду добавлен новый элемент - помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства", - заявил он.

По словам министра, украинские дипломаты провели сотни часов переговоров для воплощения пакета против агрессии РФ.

"Результаты все видят. Число самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласование между США, Великобританией, Канадой и ЕС является ключевым параметром санкционного пакета", - добавил Кулеба.

Он также сообщил, что ранее в мире боялись заводить разговор об отключении России от SWIFT.

"Сейчас об этом продолжаются острые прения. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать", - добавил министр.