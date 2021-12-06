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Кулеба: ожидаются контакты на высоком уровне с США после разговора Байдена и Путина

Автор: Артур Родивилов

Ожидаются контакты на высоком уровне между США и Украиной после разговора Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Он должен состояться 7 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"После того как состоится разговор Байдена с Путиным, мы тоже узнаем, о чем шла речь. Будут контакты на высоком и самом высоком уровнях. У нас с Соединенными Штатами за этот год наладился откровенный, динамичный и доверительный диалог", - сказал Кулеба.

Он рассказал о контактах, которые состоятся на фоне саммита лидеров США и РФ.

"План был таков, что перед звонком (Байдена и Путина - ред.) состоится разговор с Блинкеном, а после звонка состоится контакт президентов (Украины и США - ред.)", - заявил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен уже провели разговор перед саммитом лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Подробнее о предстоящих переговорах Байдена и Путина читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ПутинДжозеф Байден