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Кулеба відповів на випад Лаврова по "Нормандії": словами Росії вже ніхто не вірить

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 20:14
Кулеба відповів на випад Лаврова по "Нормандії": словами Росії вже ніхто не вірить Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав слабким виправданням керівника зовнішньополітичного відомства РФ Сергія Лаврова про те, що президент Росії Володимир Путін не обіцяв провести зустріч міністрів нормандського формату. В результаті таких заяв словами Москви більше ніхто не вірить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Слабке виправдання. Мовляв, Путін не обіцяв провести зустріч міністрів нормандського формату, а "обіцяв доручити розглянути, як можна вийти" на таку зустріч", - написав він.

Міністр додав, що після таких заяв росіяни не розуміють, чому їх словам більше ніхто не вірить.

Нагадаємо, раніше Лавров звинуватив Кулебу в "пересмикуванні фактів" щодо нормандської зустрічі.

Зазначимо, напередодні Кулеба відповів Лаврову на заяву про "Нормандію": плювок в обличчя Франції та Німеччини.

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Дмитро Кулеба Лавров Нормандський формат
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