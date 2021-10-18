UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба ответил на выпад Кремля о НАТО: худший сценарий уже состоялся

Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет худшим сценарием для России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил на этот выпад пресс-секретаря президента РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра в Twitter.

По словам Кулебы, худший сценарий уже состоялся - Россия напала на Украину и оккупировала часть территории.

"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по поводу вступления Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил генсека НАТО в "поддержке неонацистов в Украине".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОДмитрий КулебаПесковРоссийская ФедерацияКремль