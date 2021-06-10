Кулеба ответил Путину: займитесь правами коренных народов в России, а не манипуляциями

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на критику со стороны российского президента Владимира Путина по поводу закона о коренных народах . Кулеба посоветовал главе Кремля не манипулировать и обеспечить права коренных народов и нацменьшинств в России.

Об этом говорится в комментарии министра для РБК-Украина.

Кулеба заявил, что предложенный президентом Украины законопроект о коренных народах соответствует декларации ООН и соответствующим нормам Конституции Украины, и "не имеет ничего общего с произвольными интерпретациями Путина".

Глава украинского МИД подчеркнул, что в Украине никогда не подавлялись права российского национального меньшинства, а вот Россия притесняет нацменьшинства и коренные народы на своей территории. В частности, российские власти боролись со Всемирным конгрессом украинцев, Объединением украинцев России и Федеральной национально-культурной автономией украинцев России.

"Мы решительно протестуем против таких репрессивных действий. Кроме того, Россия продолжает политику репрессий против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму. Она продолжает практику позорных судилищ против крымскотатарского народа и всячески ущемляет права крымскотатарского народа, в частности право на образование", - сказал Кулеба.

Министр также призвал международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на Россию, чтобы заставить Москву уважать фундаментальные права человека и национальных меньшинств.

"Руководству России стоит заняться обеспечением прав национальных меньшинств и коренных народов РФ, а не манипуляциями в отношении украинских законодательных инициатив, которые вполне соответствуют международному праву. Наше государство добросовестно соблюдает все взятые на себя обязательства в области защиты нацменьшинств и коренных народов", - резюмировал глава МИД.