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Кулеба ответил Путину: россияне не могут быть коренным народом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил президенту РФ Владимиру Путину, который сравнил закон о коренных народах в Украине с применением "оружия массового поражения".

Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter.

"Коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими", - подчеркнул министр.

Кулеба также отметил, что россияне не могут быть в Украине коренным народом, поскольку имеют собственное государство.

"Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - добавил он.

Напомним, сегодня, 30 июня, в ходе "прямой линии" Путин пожаловался на то, что русских не включили в законопроект о коренных народах Украины. По мнению российского лидера, это может привести к сокращению общего числа русских, что по своим последствиям "сопоставимо с применением какого-то оружия массового поражения".

Отметим, ранее комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады поддержал законопроект главы государства Владимира Зеленского о коренных народах.

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Владимир ПутинДмитрий Кулеба