ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба ответил Путину: россияне не могут быть коренным народом

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 15:05
Кулеба ответил Путину: россияне не могут быть коренным народом Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил президенту РФ Владимиру Путину, который сравнил закон о коренных народах в Украине с применением "оружия массового поражения".

Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter.

"Коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими", - подчеркнул министр.

Кулеба также отметил, что россияне не могут быть в Украине коренным народом, поскольку имеют собственное государство.

"Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - добавил он.

Напомним, сегодня, 30 июня, в ходе "прямой линии" Путин пожаловался на то, что русских не включили в законопроект о коренных народах Украины. По мнению российского лидера, это может привести к сокращению общего числа русских, что по своим последствиям "сопоставимо с применением какого-то оружия массового поражения".

Отметим, ранее комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады поддержал законопроект главы государства Владимира Зеленского о коренных народах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дмитрий Кулеба
NEWS
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти