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Кулеба відповів Путіну: росіяни не можуть бути корінним народом

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Київ, Середа 30 червня 2021 15:05
Кулеба відповів Путіну: росіяни не можуть бути корінним народом Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів президенту РФ Володимиру Путіну, який порівняв закон про корінні народи в Україні із застосуванням "зброї масового ураження".

Про це Дмитро Кулеба написав у своєму Twitter.

"Корінні народи України-це кримські татари, кримчаки, караїми. Росіяни-національна меншина, права якої захищені Конституцією нарівні з іншими", - підкреслив міністр.

Кулеба також зазначив, що росіяни не можуть бути в Україні корінним народом, оскільки мають власну державу.

"Альтернативні вигадки - це класика російських маніпуляцій", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, в ході "прямої лінії" Путін поскаржився на те, що росіян не включили до законопроєкту про корінні народи України. На думку російського лідера, це може привести до скорочення загального числа росіян, що за своїми наслідками "можна порівняти із застосуванням якоїсь зброї масового ураження".

Відзначимо, раніше комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної ради підтримав законопроєкт глави держави Володимира Зеленського про корінні народи.

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