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Кулеба ответил, хватит ли Украине сил защищаться на всех направлениях угроз

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, хватит ли Украине сил защищаться на всех направлениях. Украинская власть делает все возможное, чтобы усилиться.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, чем больше направлений угрозы, тем более опасной является ситуация.

"Но мне бы хотелось заверить вас, что Украина делает все возможное, сотрудничает с ближайшими партнерами, чтобы усилить нашу защиту на северном фланге, чтобы обеспечить защиту страны со всех сторон", - заявил он.

Ранее издание Financial Times написало о высокой вероятности нападения РФ на Украину.

Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой. Россия попытается дестабилизировать Украину, писало издание.

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УкраинаРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба