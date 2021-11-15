Кулеба ответил, хватит ли Украине сил защищаться на всех направлениях угроз

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, хватит ли Украине сил защищаться на всех направлениях. Украинская власть делает все возможное, чтобы усилиться.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, чем больше направлений угрозы, тем более опасной является ситуация.

"Но мне бы хотелось заверить вас, что Украина делает все возможное, сотрудничает с ближайшими партнерами, чтобы усилить нашу защиту на северном фланге, чтобы обеспечить защиту страны со всех сторон", - заявил он.