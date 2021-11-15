Кулеба відповів, чи вистачить Україні сил захищатись на всіх напрямках загроз

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, чи вистачить Україні сил захищатись на всіх напрямках. Українська влада робить все можливе, щоб підсилитись.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, чим більше напрямків загрози, тим більш небезпечною є ситуація.

"Але мені б хотілося запевнити вас, що Україна робить все можливе, співпрацює з найближчими партнерами, щоб підсилити наш захист на північному фланзі, щоб забезпечити захист країни з усіх сторін", - заявив він.