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Кулеба відповів, чи вистачить Україні сил захищатись на всіх напрямках загроз

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, чи вистачить Україні сил захищатись на всіх напрямках. Українська влада робить все можливе, щоб підсилитись.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, чим більше напрямків загрози, тим більш небезпечною є ситуація.

"Але мені б хотілося запевнити вас, що Україна робить все можливе, співпрацює з найближчими партнерами, щоб підсилити наш захист на північному фланзі, щоб забезпечити захист країни з усіх сторін", - заявив він.

Раніше видання Financial Times написало про високу ймовірність нападу РФ на Україну.

Захід попередив Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими. Росія спробує дестабілізувати Україну, писало видання.

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УкраїнаРосійська ФедераціяДмитро Кулеба