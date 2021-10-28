Кулеба ответил Германии из-за беспокойства "Байрактаром": Украина ничего не нарушала

По словам Кулебы, перед тем как применить Bayraktar, украинские военные выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ, чтобы защитить себя. Министр отметил, что Германия проигнорировала тот факт, что к линии разграничения боевики подтянули гаубицу, которая запрещена минскими договоренностями.

"Первое, Украина ничего не нарушала. Второе, мы соблюли необходимые процедуры коммуникации с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту. Третье, на месте партнеров я бы был в первую очередь обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена минскими договоренностями, находилась там, где не должна была находиться. Почему когда гаубицу подтягивают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки", - заявил Кулеба.

Глава МИД предложил немецким коллегам рассматривать полный контекст ситуации и уже после этого давать этому оценку.

"Мы общаемся с немецкими коллегами, мы не сомневаемся, что они остаются сторонниками мирного урегулирования, но мы убеждены, что любые оценки нужно предоставлять с оценкой полного контекста ситуации. Только тогда это позволяет целевой аудитории правильно воспринять ситуацию", - отметил Кулеба.