UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба ответил Германии из-за беспокойства "Байрактаром": Украина ничего не нарушала

Автор: Сергей Пышкин

Германия выступила с осуждением в сторону ВСУ из-за применения беспилотников Bayraktar на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил коллегам давать оценку полному контексту ситуации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы во время брифинга.

По словам Кулебы, перед тем как применить Bayraktar, украинские военные выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ, чтобы защитить себя. Министр отметил, что Германия проигнорировала тот факт, что к линии разграничения боевики подтянули гаубицу, которая запрещена минскими договоренностями.

"Первое, Украина ничего не нарушала. Второе, мы соблюли необходимые процедуры коммуникации с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту. Третье, на месте партнеров я бы был в первую очередь обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена минскими договоренностями, находилась там, где не должна была находиться. Почему когда гаубицу подтягивают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки", - заявил Кулеба.

Глава МИД предложил немецким коллегам рассматривать полный контекст ситуации и уже после этого давать этому оценку.

"Мы общаемся с немецкими коллегами, мы не сомневаемся, что они остаются сторонниками мирного урегулирования, но мы убеждены, что любые оценки нужно предоставлять с оценкой полного контекста ситуации. Только тогда это позволяет целевой аудитории правильно воспринять ситуацию", - отметил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что на Донбассе украинские военные впервые применили беспилотник Bayraktar.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаМИД Украины