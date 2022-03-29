Кулеба отреагировал на "я их уничтожу" Путина: у нас есть свои планы

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на якобы ответ президента РФ Владимира Путина, который, прочитав записку от Зеленского с условиями мира, сказал: "Я их уничтожу". Украинский дипломат отметил, что какие бы Путин не строил планы, у Украины есть свои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в эфире телемарафона.

"Он (Путин, - ред.) собирался буквально в течение нескольких суток захватить Киев и ключевые города Украины. Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло... Он может строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий", - заявил Кулеба.

Напомним, по данным The Times, российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. В частности, украинский президент якобы передал условия мира. На что президент РФ ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".

Мы также писали о том, что по словам The Wall Street Journal, Зеленский попросил США не вводить санкции против Абрамовича, поскольку он может способствовать переговорам.

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