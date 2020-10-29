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Кулеба об отношениях между Украиной и Венгрией: это американские горки

Киев, Четверг 29 октября 2020 10:52
Кулеба об отношениях между Украиной и Венгрией: это американские горки
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал американскими горками отношения между Украиной и Венгрией. По его словам, Украина готова на конструктивный диалог с Венгрией, несмотря на недавний конфликт из-за выборов.

Об этом Кулеба заявил на брифинге.

Министр отметил, что за последний год у Украины было много положительных моментов в отношениях с Венгрией. Добавив, что задача дипломатов - выходить из любого пике и продолжать развивать отношения.

"Иногда отношения между двумя государствами напоминают американские горки. То медленно вверх, то резко вниз. Но после резкого падения вниз есть возможность снова подняться вверх и оказаться на финише. Я думаю, что это сравнение правомерно может применяться к украино-венгерским отношениям", - сказал Кулеба.

Он отметил, что, несмотря на готовность к диалогу, Украина не будет спускать попытки неуважительно относиться к украинскому суверенитету и национальным интересам.

"Украина настроена на взаимодействие со всеми странами-членами ЕС и НАТО. Но это не значит, что мы будем пропускать попытки пренебрежительно отнестись к нашим национальным интересам", - сказал министр.

Также Кулеба добавил, что вопрос встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном с повестки дня не снимается.

"Никто отношения между странами не прекращал. Да, сейчас тяжелый эмоциональный и политический момент. Но давайте дадим эмоциям утихнуть", - заявил глава МИД.

Напомним, в день местных выборов министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу "Партия венгров Украины". При этом ранее МИД Украины неоднократно фиксировало агитацию со стороны венгерских официальных лиц на местных выборах на Закарпатье. В ответ на это МИД Украины вызвало вручило ноту протеста венгерскому послу.

Также РБК-Украина писало, что МИД Украины запретил въезд двум венгерским чиновникам из-за скандала на выборах.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал такое решение украинской стороны "недружественным шагом".

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