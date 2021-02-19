Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом: беспокоиться не нужно

В Министерстве иностранных дел не видят причин для беспокойства касательно отношений Украины и США. Сейчас обсуждается организация контакта между президентами двух стран Владимиром Зеленским и Джо Байденом .

Об этом на брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба .

По его словам, отсутствие разговора между Байденом и Зеленским связано с тем, что сейчас американский президент больше сконцентрирован на внутриполитической повестке дня США.

"Количество его международных контактов сведено практически к нулю. К тому же Белый дом огласил, что из-за карантинные ограничения встречи проводятся в онлай режиме. Но мы, безусловно, работаем над организацией разговора (между Байденом и Зеленским - ред.)", - заявил Кулеба.

Он добавил, что сейчас ведется нормальная плановая работа украинским посольством в Вашингтоне относительно организации контакта между президентами Украины и США.

"Буквально вчера я получил последний отчет из посольства нашего в Вашингтоне. Я не вижу никаких причин беспокойства", - отметил глава МИД.