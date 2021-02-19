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Кулеба про відносини між Україною і США: немає причин для занепокоєння

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 09:59
Кулеба про відносини між Україною і США: немає причин для занепокоєння Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Міністерстві закордонних справ не бачать причин для занепокоєння щодо відносин України і США. Зараз обговорюється організація контакту між президентами двох країн Володимиром Зеленським і Джо Байденом.

Про це на брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, відсутність розмови між Байденом і Зеленським пов'язано з тим, що зараз американський президент більше сконцентрований на внутрішньополітичному порядку денному США.

"Кількість його міжнародних контактів зведено практично до нуля. До того ж Білий дім оголосив, що через карантинні обмеження зустрічі проводяться в онлайн режимі. Але ми, безумовно, працюємо над організацією розмови (між Байденом і Зеленським - ред.)", - заявив Кулеба.

Він додав, що зараз ведеться нормальна планова робота українським посольством у Вашингтоні щодо організації контакту між президентами України і США.

"Буквально вчора я отримав останній звіт з нашого посольства у Вашингтоні. Я не бачу ніяких причин для занепокоєння", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Кулеба повідомляв, що поки невідомо коли відбудеться перший телефонна розмова між Зеленським і Байденом. Однак робота для цього ведеться.

Також повідомлялося, що нова адміністрація США готова надати Україні летальна зброя.

Детальніше про те, що може очікувати Україна від взаємин з новою адміністрацією Білого дому, читайте в матеріалі РБК-Україна "Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини з світом і Україною".

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