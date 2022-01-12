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Кулеба опроверг слухи о возможном назначении главой КГГА

Автор: Наталия Гурковская

Первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба опроверг слухи о возможном назначении главой КГГА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

"Никогда такого не было, и вот снова. Как говорится, женили, не спросив. Сегодня прочел много сообщений о своем назначении на новую должность. Для меня это стало полной неожиданностью. Разговоров ни с кем по поводу каких-либо должностей у меня не было", - написал Кулеба.

Он отметил, что находится на рабочем месте и выполняет свои должностные обязанности и призвал СМИ проверять информацию.

"Нахожусь на рабочем месте в Киевской городской государственной администрации - КГГА, выполняю задачи, поставленные мэром столицы Виталием Владимировичем Кличко. Прошу средства массовой информации более осторожно относиться к непроверенной информации", - подытожил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что "Слуги народа" планируют назначить главой КГГА нардепа Николая Тищенко, если он соберет голоса за закон о столице.

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КГГА