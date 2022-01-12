RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба спростував чутки про можливе призначення головою КМДА

Автор: Наталія Гурковська

Перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба спростував чутки про можливе призначення головою КМДА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

"Ніколи такого не було, і ось знову. Як кажуть, одружили, не спитавши. Сьогодні прочитав багато повідомлень про своє призначення на нову посаду. Для мене це стало повною несподіванкою. Розмов ні з ким з приводу якихось посад у мене не було", - написав Кулеба.

Він наголосив на тому, що перебуває на робочому місці і виконує свої посадові обов’язки та закликав ЗМІ перевіряти інформацію.

"Перебуваю на робочому місці в Київській міській державній адміністрації - КМДА, виконую завдання, поставлені мером столиці Віталієм Володимировичем Кличком. Прошу засоби масової інформації обережніше ставитися до неперевіреної інформації", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Слуги народу» планують призначити головою КМДА нардепа Миколу Тищенка, якщо він збере голоси за закон про столицю.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА