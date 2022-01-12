Кулеба спростував чутки про можливе призначення головою КМДА

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook .

"Ніколи такого не було, і ось знову. Як кажуть, одружили, не спитавши. Сьогодні прочитав багато повідомлень про своє призначення на нову посаду. Для мене це стало повною несподіванкою. Розмов ні з ким з приводу якихось посад у мене не було", - написав Кулеба.

Він наголосив на тому, що перебуває на робочому місці і виконує свої посадові обов’язки та закликав ЗМІ перевіряти інформацію.

"Перебуваю на робочому місці в Київській міській державній адміністрації - КМДА, виконую завдання, поставлені мером столиці Віталієм Володимировичем Кличком. Прошу засоби масової інформації обережніше ставитися до неперевіреної інформації", - підсумував Кулеба.