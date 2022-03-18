"Кровь будет литься дальше". Подоляк заявил, что Европа не сделала выводов о РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Европа до сих пор не сделала обязательных выводов относительно России. Потому кровь и дальше будет литься потоками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Telegram .

При этом он подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон прямо говорит о возможности "большой войны" в самой Европе.

"И что? А ничего… Европейские компании неохотно уходят из России. Мировые банки ищут способы остаться сидеть в российских резервах. А немецкие бизнесмены хотят сделать вид, что ничего не происходит", - заявил Подоляк.

По его словам, в связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц пытается оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны.

"Как будто это вообще не одно и то же. И будто 200-тысячная группировка российских солдат, которые в прямом эфире расстреливают мирных граждан Украины, это не граждане России, а их семьи не живут там", - подчеркнул советник главы ОП.

Он еще раз напомнил, что официально 71% россиян поддерживают войну против Украины.

"К сожалению, судя по всему, в Европе это может оказаться крайне лживым и вредным трендом. Еще и пророссийские лоббисты будут активно работать. Но нужно хорошо помнить главное: официально 71% (по уточненным буквально сегодня данным – 86,4%) россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан", - подчеркнул Подоляк.