Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы

Участие в саммите Крымской платформы 23 августа примут представители 44 стран. На уровне глав государств будут представлены 14 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время брифинга.
На уровне президентов будут представлены:
На уровне премьер-министров будут представлены:
Два государства будут представлены на уровне глав парламентов:
Четырнадцать государств будут представлены на уровне министров иностранных дел:
Два государства будут представлены министрами обороны:
США будут представлены личным посланником президента Джо Байдена и членом правительства - министром транспорта США.
Норвегию будет представлять госсекретарь министра иностранных дел.
Семь государств будут представлены на уровне послов:
Европейскую комиссию представит вице-президент Валдис Домбровскис.
НАТО будет представлять заместитель генерального секретаря.
Совет Европы представит генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич.
ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря.
Также в Крымской платформе примет участие президент Европейского совета Шарль Мишель.
"В целом - 44 иностранные делегации. Вместе с Украиной - 45 участников", - резюмировал Кулеба.