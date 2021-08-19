Кулеба оголосив повний склад учасників Кримської платформи

Участь у саміті Кримської платформи 23 серпня візьмуть представники 44 країн. На рівні глав держав будуть представлені 14 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби під час брифінгу.
На рівні президентів будуть представлені:
На рівні прем'єр-міністрів будуть представлені:
Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів:
Чотирнадцять держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ:
Дві держави будуть представлені міністрами оборони:
США будуть представлені особистим посланцем президента Джо Байдена і членом уряду - міністром транспорту США.
Норвегію представлятиме держсекретар міністра закордонних справ.
Сім держав будуть представлені на рівні послів:
Європейську комісію представить віце-президент Валдіс Домбровскіс.
НАТО представлятиме заступник генерального секретаря.
Раду Європи представить генсекретар Марія Пейчинович-Бурич.
ГУАМ буде представлений на рівні генсекретаря.
Також в Кримській платформі візьме участь президент Європейської ради Шарль Мішель.
"Загалом - 44 іноземні делегації. Разом з Україною - 45 учасників", - резюмував Кулеба.