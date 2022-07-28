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Кулеба объяснил заявление Турции по мирным переговорам между Украиной и РФ

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 21:52
Кулеба объяснил заявление Турции по мирным переговорам между Украиной и РФ Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Турция считает, что подписание зерновой сделки может привести Украину и Россию к диалогу. Таким образом Анкара пытается развить успех соглашения по экспорту через Черное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона.

"Это заключается в простом желании Турции развить успех в вопросе создания еще не заработавшего зернового коридора, хотя Украина делает все для того, чтобы он заработал. Поэтому безусловно они стремятся к переговорам", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что российская сторона не проявляет искреннее желание к возобновлению переговорного процесса.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что договор о "зерновых коридорах" может повысить шансы окончания войны России против Украины путем переговоров.

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