Кулеба объяснил заявление Турции по мирным переговорам между Украиной и РФ

Турция считает, что подписание зерновой сделки может привести Украину и Россию к диалогу. Таким образом Анкара пытается развить успех соглашения по экспорту через Черное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона .

"Это заключается в простом желании Турции развить успех в вопросе создания еще не заработавшего зернового коридора, хотя Украина делает все для того, чтобы он заработал. Поэтому безусловно они стремятся к переговорам", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что российская сторона не проявляет искреннее желание к возобновлению переговорного процесса.