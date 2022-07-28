Кулеба пояснив заяву Туреччини щодо мирних переговорів між Україною та РФ

Туреччина вважає, що підписання зернової угоди може привести Україну і Росію до діалогу. Таким чином Анкара намагається розвинути успіх угоди з експорту через Чорне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ході телемарафону .

"Це полягає у простому бажанні Туреччини розвинути успіх у питанні створення зернового коридору, який ще не запрацював, хоча Україна робить все для того, щоб він запрацював. Тому безумовно вони прагнуть переговорів, але ми не бачимо якогось щирого відгуку Росії на відновлення переговорного процесу", - підкреслив міністр.

При цьому він зазначив, що російська сторона не виявляє щире бажання до відновлення переговорного процесу.