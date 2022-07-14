Кулеба объяснил, зачем РФ ударила по Виннице

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что РФ нанесла ракетный удар по Виннице, чтобы запугать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter .

"Уже подтверждена гибель 20 мирных жителей в результате ракетного удара России по Виннице. Трое детей, в том числе малыш на фото. Это терроризм. Умышленное убийство мирных жителей для распространения страха", - написал он.

По его словам, Россия является террористическим государством и должна быть юридически признана таковой.