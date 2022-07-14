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Кулеба пояснив, навіщо РФ вдарила по Вінниці

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Вінниця, Четвер 14 липня 2022 16:55
Кулеба пояснив, навіщо РФ вдарила по Вінниці Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що РФ завдала ракетного удару по Вінниці, щоб залякати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Вже підтверджено загибель 20 мирних жителів внаслідок ракетного удару Росії по Вінниці. Троє дітей, у тому числі малюк на фото. Це тероризм. Умисне вбивство мирних жителів для поширення страху", - написав він.

За його словами, Росія є терористичною державою і має бути юридично визнана такою.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Загалом у місті зафіксували три прильоти, ворог потрапив до офісної будівлі, також постраждали й житлові будинки.

Все що відомо про атаку на місто - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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