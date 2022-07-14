Кулеба пояснив, навіщо РФ вдарила по Вінниці
Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що РФ завдала ракетного удару по Вінниці, щоб залякати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.
"Вже підтверджено загибель 20 мирних жителів внаслідок ракетного удару Росії по Вінниці. Троє дітей, у тому числі малюк на фото. Це тероризм. Умисне вбивство мирних жителів для поширення страху", - написав він.
За його словами, Росія є терористичною державою і має бути юридично визнана такою.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Загалом у місті зафіксували три прильоти, ворог потрапив до офісної будівлі, також постраждали й житлові будинки.
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