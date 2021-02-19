Кулеба объяснил, что влияет на политику Евросоюза в отношении России

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о фактах, которые влияют на политику ЕС в отношении России. В частности, отсутствие шагов на встречу со стороны россиян.

Об этом он рассказал в разговоре с главой МИД Эстонии Евой-Марией Лийметс, передает пресс-служба ведомства .

По его словам, первый факт - это отсутствие конструктивных шагов со стороны Москвы для нормализации отношений.

"Второй факт: сохраняя конструктивный настрой, ЕС должен быть готов повышать цену для России за нарушение международного права и прав человека", - отметил Кулеба.

Министр отметил, что санкционные механизмы ЕС за нарушения прав человека должны применяться как к виновным в репрессиях против оппозиции и мирных протестующих в России, так и к виновным в преступных действиях РФ во временно оккупированном Крыму.