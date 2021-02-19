Кулеба объяснил, что влияет на политику Евросоюза в отношении России

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о фактах, которые влияют на политику ЕС в отношении России. В частности, отсутствие шагов на встречу со стороны россиян.
Об этом он рассказал в разговоре с главой МИД Эстонии Евой-Марией Лийметс, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, первый факт - это отсутствие конструктивных шагов со стороны Москвы для нормализации отношений.
"Второй факт: сохраняя конструктивный настрой, ЕС должен быть готов повышать цену для России за нарушение международного права и прав человека", - отметил Кулеба.
Министр отметил, что санкционные механизмы ЕС за нарушения прав человека должны применяться как к виновным в репрессиях против оппозиции и мирных протестующих в России, так и к виновным в преступных действиях РФ во временно оккупированном Крыму.
Напомним, Украина просит Европейский Союз ввести новые "крымские" санкции против России.
Также сегодня во время брифинга Кулеба заявил, что политическое давление на Россию должно увеличиваться из-за агрессии в Украине.
Глава МИД Украины отметил, что вопрос репрессий в Крыму поднимут на заседании сессии Генассамблеи ООН.