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Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского с Байденом: пошел разговор

Автор: Сергей Новиков

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом 1 сентября в Белом доме затянулась, потому что "пошел разговор". Из этого визита Украина вернулась более сильной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, украинская сторона в принципе достигла всего, чего хотела. Он также ответил на вопрос, почему затянулась встреча президентов.

"Пошел разговор. Хотя алкоголя и не было на столе, но разговор пошел очень хорошо. Было о чем поговорить, и это были исключительно вопросы безопасности. Важно, что Байден не пытался как-то формально ответить на наши вопросы, на наши идеи. Мы озвучили новые идеи - о том, что могут совместно с нами сделать США. Сразу началась рефлексия обсуждения", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден заявил о желании посетить Украину, но визит состоится не в этом году.

Встреча Зеленского с Байденом прошла 1 сентября, РБК-Украина подробно писало о ее итогах.

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Владимир ЗеленскийДжозеф БайденДмитрий Кулеба