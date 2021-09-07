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Кулеба пояснив, чому затягнулася зустріч Зеленського з Байденом: пішла розмова

Автор: Сергей Новиков

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом 1 вересня у Білому домі затягнулася, бо "пішла розмова". З цього візиту Україна повернулася сильнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, українська сторона в принципі досягла всього, чого хотіла. Він також відповів на питання, чому затягнулася зустріч президентів.

"Пішла розмова. Хоча алкоголю і не було на столі, але розмова пішла дуже добре. Було про що поговорити, і це були виключно питання безпеки. Важливо, що Байден не намагався якось формально відповісти на наші запитання, на наші ідеї. Ми озвучили нові ідеї - про те, що можуть спільно з нами зробити США. Відразу почалася рефлексія обговорення", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден заявив про бажання відвідати Україну, але візит відбудеться не цього року.

Зустріч Зеленського з Байденом пройшла 1 вересня, РБК-Україна детально писало про її підсумки.

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Володимир ЗеленськийДжозеф БайденДмитро Кулеба