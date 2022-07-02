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Кулеба объяснил, почему Запад должен усилить поддержку Украины

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Западные страны должны продолжить и усилить поддержку Украины. Это поможет предотвратить расширение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

Он объяснил, что российское руководство ненавидит благополучие Европы, поэтому готово уничтожить его. Украина сейчас сдерживает намерения Кремля.

"Сохранение поддержки Украины является важным для европейских партнеров, потому что Путин ненавидит благополучие европейцев и хочет донести кризис до дверей каждого европейского дома. Украина мешает этим злонамеренным планам", - отметил Кулеба.

Глава МИД заявил, что"поддерживая нас, партнеры поддерживают себя".

Напомним, ранее Михаил Подоляк призвал забыть об "усталости от Украины". Он считает, что мир устал не от поддержки Украины, а от "комплексов" Владимира Путина.

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