Кулеба объяснил, почему Запад должен усилить поддержку Украины

Западные страны должны продолжить и усилить поддержку Украины. Это поможет предотвратить расширение войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.
Он объяснил, что российское руководство ненавидит благополучие Европы, поэтому готово уничтожить его. Украина сейчас сдерживает намерения Кремля.
"Сохранение поддержки Украины является важным для европейских партнеров, потому что Путин ненавидит благополучие европейцев и хочет донести кризис до дверей каждого европейского дома. Украина мешает этим злонамеренным планам", - отметил Кулеба.
Глава МИД заявил, что"поддерживая нас, партнеры поддерживают себя".
Напомним, ранее Михаил Подоляк призвал забыть об "усталости от Украины". Он считает, что мир устал не от поддержки Украины, а от "комплексов" Владимира Путина.
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