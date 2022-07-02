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Мир устал не от поддержки Украины, а от личных "комплексов" Путина, - Подоляк

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Киев, Суббота 02 июля 2022 13:37
Мир устал не от поддержки Украины, а от личных "комплексов" Путина, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Мир не устал оказывать поддержку Украине для противостояния российской агрессии. В то же время мировое сообщество устало от угроз и шантажа главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он заявил, что общество должно забыть о словосочетании "усталость от Украины", поскольку мир продолжает поддерживать наше государство.

"Мир устал не от поддержки Украины. Мир устал от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной наглой лжи. Он устал от личных "комплексов" Путина", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится вернуться за стол переговоров с Россией, пока не укрепит собственные позиции.

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