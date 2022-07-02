Кулеба объяснил, почему Запад должен усилить поддержку Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter .

"Сохранение поддержки Украины является важным для европейских партнеров, потому что Путин ненавидит благополучие европейцев и хочет донести кризис до дверей каждого европейского дома. Украина мешает этим злонамеренным планам", - отметил Кулеба.

Он объяснил, что российское руководство ненавидит благополучие Европы, поэтому готово уничтожить его. Украина сейчас сдерживает намерения Кремля.

Напомним, ранее Михаил Подоляк призвал забыть об "усталости от Украины". Он считает, что мир устал не от поддержки Украины, а от "комплексов" Владимира Путина.

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