Кулеба пояснив, чому Захід повинен посилити підтримку України
Західні країни повинні продовжити та посилити підтримку України. Це допоможе запобігти розширенню війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.
Він пояснив, що російське керівництво ненавидить благополуччя Європи, тому готове знищити його. Україна зараз стримує наміри Кремля.
"Збереження підтримки України є важливим для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців і хоче донести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам", - зазначив Кулеба.
Глава МЗС заявив, що "підтримуючи нас, партнери підтримують себе".
Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк закликав забути про "втому від України". Він вважає, що світ втомився не від підтримки України, а від "комплексів" Володимира Путіна.
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