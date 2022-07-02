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Кулеба пояснив, чому Захід повинен посилити підтримку України

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Київ, Субота 02 липня 2022 14:00
Кулеба пояснив, чому Захід повинен посилити підтримку України Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Західні країни повинні продовжити та посилити підтримку України. Це допоможе запобігти розширенню війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

Він пояснив, що російське керівництво ненавидить благополуччя Європи, тому готове знищити його. Україна зараз стримує наміри Кремля.

"Збереження підтримки України є важливим для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців і хоче донести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС заявив, що "підтримуючи нас, партнери підтримують себе".

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк закликав забути про "втому від України". Він вважає, що світ втомився не від підтримки України, а від "комплексів" Володимира Путіна.

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