Кулеба объяснил, почему Украина до сих пор не разорвала дипотношения с РФ

Отзыв украинского посла из Российской Федерации после начала агрессии был правильным шагом, но разрывать дипломатические отношения с Москвой не нужно. Разрыв дипотношений негативно повлияет на процесс защиты и освобождения незаконно удерживаемых Россией украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Главком".

По словам министра, Украине необходимо иметь в России ограниченное дипломатическое присутствие, которое позволит защищать интересы украинцев на территории РФ.

"Политически - разрыв отношений в 2014 году был бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, а Россия по сути охотится на них в оккупированном Крыму, у себя на территориях, это была бы ошибка ", - отметил Кулеба.

Кроме того, глава МИД объяснил, почему Украину не устраивает вариант европейского посредничества в общении с Россией.

"Берем Польшу. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет. Поэтому надо практически ко всему этому подходить", - подчеркнул он.

Напомним, Москва передала Турции обновленные списки украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации; Анкара следит за притеснениями крымских татар в оккупированном Крыму.