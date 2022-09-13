UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба объяснил, почему США не хотят признавать Россию страной-спонсором терроризма

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

У США есть несколько оснований не признавать Россию страной-спонсором терроризма. Украина эту аргументацию понимает, но не разделяет ни по одному из пунктов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как отметил министр, первый аргумент в том, что когда государство объявляют спонсором терроризма, то активы этого государства на территории США открываются для судебных исков граждан США и юридических лиц, и их можно получить себе в качестве компенсации за те или иные действия.

"И аргумент Соединенных Штатов, что эти средства вместо того, чтобы пойти в перспективе на восстановление Украины, не попадут сюда. Это очень шаткий аргумент, потому что сейчас пока еще нет механизма в США, как передать эти деньги на восстановление Украины", - сказал он.

По его словам, второй аргумент заключается в том, что США не хотят, чтобы их друзья и союзники прежде всего в Европе, попали под вторичные американские санкции.

"То есть как это работает - если ты государство-спонсор терроризма, то США получают право применять санкции против юридических лиц третьих стран, которые имеют дела со страной-спонсором терроризма. Например, какие-то европейские партнеры США. Но мы подчеркиваем, что применять вторичные санкции - это не обязанность, а право", - подчеркнул Кулеба.

Третий аргумент в том, что совокупный перечень критериев для признания государства спонсором терроризма выписан таким образом, что Россия под него не подпадает. "Мы тоже говорим, что это не работает, потому что есть, например, террористическая организация "Вагнера", которая напрямую спонсируется российским государством и которая действует не только в Украине, но и в странах Африки",- отметил министр.

"То есть при всем уважении, при всей признательности за всю помощь в этом конкретном вопросе мы считаем, что он должен быть решен положительно, и у нас есть аргументы в пользу этой позиции", - констатировал Кулеба.

Напомним, президент США Джо Байден выступил против признания России страной-спонсором терроризма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация