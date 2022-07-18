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Кулеба пояснив, чому Путін, який бажає "задушити" економіку України, може погодитися на вивіз зерна

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 13:37
Кулеба пояснив, чому Путін, який бажає "задушити" економіку України, може погодитися на вивіз зерна Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Голова МЗС України Дмитро Кулеба знайшов лише одне пояснення, навіщо президенту РФ Володимиру Путіну, який намагається "вбити" українську економіку, розблокувати українські порти та погоджуватися на вивіз зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Forbes.

"Я з точки зору логіки бачу лише один аргумент, чому Путін має погодитися. Це його прагнення показати країнам, які тримаються нейтральності або більше схиляються до російської позиції щодо війни (в Африці, Азії), що він їх урятував від голоду, від зростання цін на продукти харчування", - розповів він.

На думку Кулеби, погоджуючись на розблокування українських портів, Путін підриває власні зусилля з удушення української економіки.

"Думаю, у нього зараз на одних шальках терезів - репутація Росії для країн Азії та Африки, а небажання дати Україні заробити копійку - на інших", - додав він.

При цьому міністр нагадав - для того, щоб вивозити зерно, доведеться розблокувати порти, це несе ризики.

"Ми не погодимося на жодне рішення, яке залишатиме будь-яку шпаринку для можливості фронтальної атаки на українські порти з моря з боку Російської Федерації", - підкреслив він.

Як повідомлялося, Росія вже вкрала з тимчасово захоплених Херсонської та Запорізької областей 500 тисяч тонн зерна. Для вивезення Кремль використовує до десятка своїх та сирійських кораблів.

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