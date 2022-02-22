ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба объяснил отзыв поверенного из РФ: отношения с Москвой опустились ниже дна

Новина українською →
Киев, Вторник 22 февраля 2022 17:40
Кулеба объяснил отзыв поверенного из РФ: отношения с Москвой опустились ниже дна Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отзыв временного поверенного в делах Украины из России. По его мнению, после признания так называемых "ЛДНР" отношения между странами "опустились ниже дна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Уже сейчас временный поверенный находится в пути в Украину. Это не просто так. Это в дипломатии жесткий сигнал, что отношения между странами опустились ниже дна", - отметил министр.

Напомним, сегодня Министерство иностранных дел отозвало из Москвы Василия Покатило - временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации. Решение принято из-за необходимости консультаций в связи с российским признанием так называемых "ЛДНР".

Кроме того, МИД обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложением о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дмитрий Кулеба
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше