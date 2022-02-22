Кулеба пояснив відкликання повіреного з РФ: відносини з Москвою опустилися нижче дна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував відкликання Тимчасового повіреного у справах України з Росії. На його думку, після визнання так званих "ЛДНР" відносини між країнами "опустилися нижче дна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Вже зараз тимчасовий повірений знаходиться в дорозі до України. Це не просто так. Це в дипломатії жорсткий сигнал, що відносини між країнами опустилися нижче дна", - зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство закордонних справ відкликало з Москви Василя Покотила - тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації. Рішення прийнято через необхідність консультацій у зв'язку з російським визнанням так званих "ЛДНР".

Крім того, МЗС звернулося до президента Володимира Зеленського з пропозицією про розрив дипломатичних відносин з Росією.