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Кулеба пояснив відкликання повіреного з РФ: відносини з Москвою опустилися нижче дна

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 17:40
Кулеба пояснив відкликання повіреного з РФ: відносини з Москвою опустилися нижче дна Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував відкликання Тимчасового повіреного у справах України з Росії. На його думку, після визнання так званих "ЛДНР" відносини між країнами "опустилися нижче дна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Вже зараз тимчасовий повірений знаходиться в дорозі до України. Це не просто так. Це в дипломатії жорсткий сигнал, що відносини між країнами опустилися нижче дна", - зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство закордонних справ відкликало з Москви Василя Покотила - тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації. Рішення прийнято через необхідність консультацій у зв'язку з російським визнанням так званих "ЛДНР".

Крім того, МЗС звернулося до президента Володимира Зеленського з пропозицією про розрив дипломатичних відносин з Росією.

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Російська Федерація Дмитро Кулеба
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