Кулеба обсудил с ЕС и США новые санкции против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждает с западными партнерами новые санкции в отношении Российской Федерации. По его мнению, такие экономические меры смогут остановить путинскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД.

"Всего за неделю нам успешно удалось зажать российскую экономику в тиски. Она сопротивляется, но мы не останавливаемся. И прямо сегодня я говорил с нашими партнерами в ЕС и США о том, какие еще санкции мы ожидаем, какие еще санкции нужно ввести, чтобы спасти мир от агрессивного безумия президента Путина", - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", объявила о банкротстве. Все это произошло на фоне санкций Запада за вторжение России в Украину и остановки сертификации газопровода "Северный поток-2" в Германии.

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