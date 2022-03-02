Кулеба обговорив з ЄС і США нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обговорює із західними партнерами нові санкції щодо Російської Федерації. На його думку, такі економічні заходи зможуть зупинити путінську агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС.

"Всього за тиждень нам успішно вдалося затиснути російську економіку в лещата. Вона чинить опір, але ми не зупиняємося. І прямо сьогодні я говорив з нашими партнерами в ЄС і США про те, які ще санкції ми очікуємо, які ще санкції потрібно ввести, щоб врятувати світ від агресивного божевілля президента Путіна", - заявив Дмитро Кулеба.

Нагадавши, компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік - 2", оголосила про банкрутство. Все це сталося на тлі санкцій Заходу за вторгнення Росії в Україну і зупинки сертифікації газопроводу "Північний потік - 2" в Німеччині.

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