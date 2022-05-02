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Кулеба обсудил нефтяное эмбарго с Бербок: Германия играет решающую роль

Фото: Дмитрий Кулеба (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о своем разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок. В разговоре речь шла о нефтяном эмбарго России и членстве Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Поговорил с моей немецкой коллегой @ABaerbock и поблагодарил ее за решение поддержать нефтяное эмбарго в отношении России. Германия играет решающую роль в подготовке этого шага. Я также отметил, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС отвечает интересам Украины, Германии и Европы", - написал Кулеба.

Напомним, представители стран-членов Европейского Союза уже 3 мая могут получить для ознакомления 6-й пакет антироссийских санкций. О введении нефтяного эмбарго поступают противоречивые вести.

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ЕвросоюзДмитрий Кулеба