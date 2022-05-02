RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба обговорив нафтове ембарго з Бербок: Німеччина відіграє вирішальну роль

Фото: Дмитро Кулеба (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про свою розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. У розмові йшлося про нафтове ембарго Росії та членство України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Поговорив із моєю німецькою колегою @ABaerbock і подякував їй за рішення підтримати нафтове ембарго щодо Росії. Німеччина грає вирішальну роль у підготовці цього кроку. Я також наголосив, що надання Україні статусу кандидата у члени ЄС відповідає інтересам України, Німеччини та Європи", - написав Кулеба.

Нагадаємо, представники країн-членів Європейського Союзу вже 3 травня можуть отримати для ознайомлення 6-й пакет антиросійських санкцій. Щодо запровадження нафтового ембарго надходять суперечливі вісті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзДмитро Кулеба