ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба обсудил нефтяное эмбарго с Бербок: Германия играет решающую роль

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 мая 2022 21:43
Кулеба обсудил нефтяное эмбарго с Бербок: Германия играет решающую роль Фото: Дмитрий Кулеба (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о своем разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок. В разговоре речь шла о нефтяном эмбарго России и членстве Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Поговорил с моей немецкой коллегой @ABaerbock и поблагодарил ее за решение поддержать нефтяное эмбарго в отношении России. Германия играет решающую роль в подготовке этого шага. Я также отметил, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС отвечает интересам Украины, Германии и Европы", - написал Кулеба.

Напомним, представители стран-членов Европейского Союза уже 3 мая могут получить для ознакомления 6-й пакет антироссийских санкций. О введении нефтяного эмбарго поступают противоречивые вести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Дмитрий Кулеба
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада