Кулеба обсудил нефтяное эмбарго с Бербок: Германия играет решающую роль

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о своем разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок. В разговоре речь шла о нефтяном эмбарго России и членстве Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Поговорил с моей немецкой коллегой @ABaerbock и поблагодарил ее за решение поддержать нефтяное эмбарго в отношении России. Германия играет решающую роль в подготовке этого шага. Я также отметил, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС отвечает интересам Украины, Германии и Европы", - написал Кулеба.