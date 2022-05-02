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Кулеба обговорив нафтове ембарго з Бербок: Німеччина відіграє вирішальну роль

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Україна, Понеділок 02 травня 2022 21:43
Кулеба обговорив нафтове ембарго з Бербок: Німеччина відіграє вирішальну роль Фото: Дмитро Кулеба (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про свою розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. У розмові йшлося про нафтове ембарго Росії та членство України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Поговорив із моєю німецькою колегою @ABaerbock і подякував їй за рішення підтримати нафтове ембарго щодо Росії. Німеччина грає вирішальну роль у підготовці цього кроку. Я також наголосив, що надання Україні статусу кандидата у члени ЄС відповідає інтересам України, Німеччини та Європи", - написав Кулеба.

Нагадаємо, представники країн-членів Європейського Союзу вже 3 травня можуть отримати для ознайомлення 6-й пакет антиросійських санкцій. Щодо запровадження нафтового ембарго надходять суперечливі вісті.

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Евросоюз Дмитро Кулеба
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