Кулеба обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Азовском и Черном морях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Обсуждалась, в частности, ситуация на Азовском и Черном морях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях", - говорится в сообщении.

Также главы МИД Украины и Турции обсудили дипломатические пути снижения напряжения на границе Украины.

"Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции", - добавил Дмитрий Кулеба.