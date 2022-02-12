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Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини ситуацію на Азовському і Чорному морях

Автор: Анна Полисученко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Обговорювалася, зокрема, ситуація на Азовському і Чорному морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Змістовна розмова з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу з приводу створеної РФ кризи безпеки і загроз в Азовському і Чорному морях", - йдеться в повідомленні.

Також глави МЗС України і Туреччини обговорили дипломатичні шляхи зниження напруги на кордоні України.

"Вітаю активні зусилля Анкари. Обговорили розвиток військово-технічного співробітництва України та Туреччини", - додав Дмитро Кулеба.

Раніше ми писали, що Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря.

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