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Кулеба обсудил с главой МИД Канады наращивание войск РФ у украинской границы

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с главой МИД Канады Мелани Жоли. Они обсудили наращивание российских войск у границ Украины и укрепление безопасности нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Так, Мелани Жоли заверила в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, заявив, что страна "может положиться на поддержку Канады”.

“Я заверила министра Дмитрия Кулебу, что украинский народ может рассчитывать на неизменную поддержку Канады”, - написала она на странице в Twitter.

Главы МИД Украины и Канады обсудили взаимодействие для привлечения Ирана к ответственности за сбивание самолета рейса PS752 и установления справедливости для жертв катастрофы и их родственников.

Кроме того, они обсудили координацию действий Украины и ее партнеров накануне встречи министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге, участие в которой примет Дмитрий Кулеба.

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МИД УкраиныКанадаДмитрий Кулеба