Кулеба обговорив з главою МЗС Канади нарощування військ РФ біля українського кордону

Так, Мелані Жолі запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, заявивши, що країна "може покластися на підтримку Канади”.

“Я запевнила міністра Дмитра Кулебу, що український народ може розраховувати на непохитну підтримку Канади”, - написала вона на свої сторінці у Twitter.

Глави МЗС України та Канади також обговорили взаємодію задля притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака рейсу PS752 та встановлення справедливості для жертв катастрофи і їхніх родичів.

Крім того, вони обговорили координацію дій України та її партнерів напередодні зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів НАТО в Ризі, участь в якій візьме Дмитро Кулеба.